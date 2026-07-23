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بالفيديو شاب فلسطيني ينقذ طفلة من الغرق في بركة مياه عادمة شمال قطاع غزة

23 يوليو 2026 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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شاب فلسطيني يخاطر بحياته لإنقاذ طفلة بعد سقوطها في بركة صرف صحي بمخيم جباليا شمال قطاع غزة

سجّل الشاب الفلسطيني يزن فتحي صالح موقفًا بطوليًا، بعدما خاطر بحياته لإنقاذ طفلة سقطت في بركة مياه عادمة داخل مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأظهرت مقاطع مصورة متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات مؤثرة، حيث اندفع يزن إلى بركة "أبو راشد" الشهيرة، غير آبه بالمخاطر الصحية والبيئية، وتمكن من الوصول إلى الطفلة التي كانت تصارع الغرق.

وبفضل سرعة استجابته وشجاعته، نجح الشاب في انتشال الطفلة من المياه الملوثة وإخراجها بسلام، قبل أن تُسلّم إلى ذويها وهي بحالة صحية مستقرة، وسط إشادة واسعة من المواطنين الذين تابعوا عملية الإنقاذ في ظل غياب معدات السلامة والإمكانات اللازمة.

وتسلط هذه الحادثة الضوء على المخاطر المتزايدة التي تهدد حياة السكان، ولا سيما الأطفال، في مخيمات شمال قطاع غزة، نتيجة انتشار برك المياه العادمة الناجمة عن تضرر شبكات الصرف الصحي والبنية التحتية.

وتشهد مناطق واسعة في القطاع فيضانات متكررة للمياه العادمة، بفعل الدمار الكبير الذي لحق بشبكات المياه والصرف الصحي، ما يحول الشوارع والمناطق السكنية إلى بيئة خطرة تهدد حياة المدنيين بشكل يومي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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