فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

من بئر 19 إلى الغسيل الكلوي.. رحلة رجل سبعيني تجرّه دابة في غزة

الإنقاذ البحري بغزة يحظر السباحة في البحر ابتداءً من الجمعة

"هند رجب" تقدم شكوى جنائية في هولندا ضد إسرائيلي بتهم جرائم حرب في غزة

شاب فلسطيني ينقذ طفلة من الغرق في بركة مياه عادمة شمال قطاع غزة

عودة مشاهد الإبادة.. الاحتلال يخوض معركته الانتخابية بالنار في غزة

الجامعات الفلسطينية بين الرسالة والرسوم

إصابات بخان يونس وإطلاق نار وقصف إسرائيلي في أنحاء متفرقة من بالقطاع

غزة بين الفراغ الإداري وفخّ التقسيم

الصحة في غزة: أكثر من 53 ألف إصابة بجدري الماء منذ مطلع العام

مسؤول بالديمقراطية: إطالة العدوان على مخيمات شمال الضفة يهدد بتمدده إلى مخيمات أخرى

إصابات بخان يونس وإطلاق نار وقصف إسرائيلي في أنحاء متفرقة من بالقطاع

23 يوليو 2026 . الساعة 09:18 بتوقيت القدس
...
أرشيفية

أصيب ثلاثة مواطنين، صباح الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم البرج بمنطقة بئر 19 في مواصي خان يونس، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار، تزامناً مع تصعيد ميداني شمل إطلاق نار وقصفاً مدفعياً في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه خيام النازحين في مخيم البرج، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص، فيما شهدت منطقة الكنيس جنوب مدينة خان يونس إطلاق نار مكثف، بالتزامن مع إطلاق كثيف للنيران من آليات الاحتلال في محيط كف ميراج الغربي ومدينة حمد السكنية (هابي سيتي) وسوق الفزب جنوب المدينة.

وفي شرق خان يونس، فتحت طائرة إسرائيلية مسيّرة من نوع "كواد كابتر" نيرانها بشكل عشوائي على المناطق الشرقية للمدينة، دون أن ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات.

قصف مدفعي

وامتد التصعيد إلى مدينة غزة، حيث أطلقت الآليات الإسرائيلية النار باتجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرقي المدينة.

وفي شمال قطاع غزة، أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه باتجاه المناطق الشمالية، في استمرار للخروقات العسكرية التي تشهدها مختلف محاور القطاع.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل تواصل الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، عبر عمليات إطلاق النار والقصف واستهداف المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة، ما يفاقم الأوضاع الإنسانية ويثير المخاوف من اتساع رقعة الت

المصدر / فلسطين أون لاين
#إصابات #قصف مدفعي #اتفاق وقف إطلاق النار

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة