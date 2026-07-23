التوتر الأميركي الإيراني يرفع النفط لأعلى مستوى في ستة أسابيع

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، إلى أعلى مستوياتها في أكثر من ستة أسابيع، مدفوعة بتصاعد التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، ما زاد المخاوف من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة العالمية، في وقت تلقى فيه الدولار دعماً من توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وصعد خام برنت بأكثر من 1.5% ليصل إلى 96 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 88.27 دولاراً، مواصلاً المكاسب التي حققها في الجلسة السابقة.

وجاء هذا الارتفاع بعدما أعلن الجيش الأميركي تنفيذ جولة جديدة من الضربات على إيران لليلة الثانية عشرة على التوالي، بالتزامن مع تصاعد التهديدات المتبادلة بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تعرض ناقلة نفط لانفجار جنوب المضيق، مؤكداً تشديد القيود على حركة السفن في المنطقة.

وفي سياق متصل، وسّع الحوثيون نطاق عملياتهم في البحر الأحمر بإعلان استهداف ناقلتي نفط سعوديتين وفرض حصار بحري على السعودية؟

ورغم إعلان إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار مليوني برميل خلال الأسبوع الماضي، إلى جانب تراجع تشغيل المصافي وانخفاض الصادرات، فإن الأسواق ركزت على المخاطر الجيوسياسية، التي طغت على بيانات المعروض وأسهمت في دعم أسعار النفط.

وفي أسواق العملات، استقر الدولار خلال تعاملات الخميس مدعوماً بتزايد الإقبال عليه كملاذ آمن، بينما ارتفع اليورو بشكل طفيف إلى 1.1412 دولار قبيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وسط توقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير مع الإشارة إلى احتمال رفعها في سبتمبر إذا استمرت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

في المقابل، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% إلى 0.6989 دولار أميركي، وانخفض الدولار النيوزيلندي بالنسبة نفسها إلى 0.5811 دولار، فيما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3373 دولار.

أما الين الياباني، فارتفع بشكل محدود إلى 163.1 ين مقابل الدولار، لكنه بقي قريباً من أدنى مستوياته في نحو أربعة عقود، رغم التحذيرات المتكررة من وزارة المالية اليابانية بشأن احتمال التدخل في سوق الصرف، واستمرار الحديث عن تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، في ظل استمرار الفجوة بين السياسة النقدية اليابانية ونظيرتها الأميركية.

المصدر / وكالات