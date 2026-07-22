فوزان للشاطئ والأهلي ضمن بطولة كرة القدم الشاطئية

ودع فريق خدمات الشاطئ منافسات البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بالشراكة مع جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية، رغم فوزه على خدمات رفح، فيما ضمن الأهلي تأهله إلى الأدوار الإقصائية بفوزه على الهلال.

وفي المباراة الأولى وضمن منافسات المجموعة الأولى تغلب خدمات الشاطئ على خدمات رفح بركلات الترجيح بنتيجة (0/1) بعد أن انتهت المباراة بوقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلها.

ورغم البداية القوية لأبناء البحرية بتسجيل 3 أهداف والتي كان تكفي لتأهل الفريق إلى الدور الثاني حيث افتتح محمد أبو ريالة التسجيل، وضاعف زميله خميس اللبان بالهدف الثاني، وعاد أبو ريالة ليضيف الهدف الثالث، استعاد الأخضر الرفحي توازنه بالهدف الأول عبر محمود النيرب، فيما تكفل أمين العيادي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي الذي استمر حتى نهاية الشوط الإضافي ويحتكم الفريقين لركلات الترجيح التي حسمت لفريق الشاطئ.

سجل للشاطي محمد السدودي وأضاع كلا من أحمد عفانة ، وفادي العراوي، ومحمد أبو ريالة، فيما فشل لاعبي خدمات رفح في تسجيل أي ركلة.

وحصل لاعب خدمات رفح أمين العيادي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وفي المباراة الثانية وضمن المجموعة الثانية حسم الأهلي تأهله إلى الأدوار الإقصائية بعد فوزه على الهلال بهدف نظيف سجله محمد داوود ليصعد الفريق ثانياً خلف المتصدر الهلال، ويودع اتحاد الشجاعية البطولة.

وحصل حارس الأهلي إبراهيم الكويفي على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

أدار المباريات طاقم تحكيم مكون من محمود الصواف، حازم الصوفي، عبد السلام أبو سلسيل، فايز ابو عشيبة.

وتختتم منافسات دور المجموعات مساء الخميس، حيث يلتقي نماء مع اتحاد بيت حانون الرياضي، بينما يلعب شباب رفح مع خدمات البريج.

المصدر / فلسطين أون لاين