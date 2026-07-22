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التعليم تعلن الموعد الرسمي لنتائج التوجيهي

رسميا.. موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2026 في فلسطين: التفاصيل وطريقة الاستعلام

22 يوليو 2026 . الساعة 22:41 بتوقيت القدس
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رسميا.. موعد إعلان نتائج الثانوية العامة 2026 في فلسطين: التفاصيل وطريقة الاستعلام

ترقب واسع يعيشه الشارع الفلسطيني مع إعلان وزارة التربية والتعليم العالي عن الموعد الرسمي والحاسم لإصدار نتائج امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" للدورة الأولى للعام 2026.

يعد هذا الحدث محطة مصيرية ومحورية في المسيرة التعليمية للطلاب، حيث تتجه الأنظار نحو منصات الوزارة الرسمية لاستكشاف ثمرة جهود عام كامل من المثابرة والاجتهاد.

تفاصيل موعد إعلان نتائج توجيهي 2026

أكد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم العالي أن الجهود الفنية والإدارية قد اكتملت لضمان خروج النتائج في موعدها المحدد بدقة تامة. وتشمل هذه الدورة كافة الطلبة موزعين على النحو الآتي:
 * تاريخ الإعلان: يوم الجمعة، الموافق 2024/7/24 (بحسب التقويم الرسمي 2026).
 * توقيت الإصدار: تمام الساعة التاسعة صباحاً.
 * الفئات المشمولة: طلبة المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، وطلبة الخارج.
 * الدورة الدراسية: نتائج امتحانات الثانوية العامة - الدورة الأولى.

آليات الاستعلام الرقمي السريع

في ظل التطور المستمر للخدمات الإلكترونية، يعمل موقع فلسطين أون لاين على توفير وروابط موثوقة عبر موقعه الإلكتروني (https://felesteen.news/p/183894) ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، مما يتيح للطلبة وأولياء الأمور استخراج المعدل وتفاصيل العلامات باستخدام رقم الجلوس بكل سهولة ويسر فور الإعلان عنها في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

كيف تستعد كولي أمر أو طالب للحظة إعلان النتائج وسط هذه الترتيبات الرقمية المعتمدة؟

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المصدر / فلسطين أون لاين
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