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رابط الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2026 في غزة عبر وزارة التربية والتعليم

22 يوليو 2026 . الساعة 21:44 بتوقيت القدس
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رابط الاستعلام عن رقم جلوس الثانوية العامة 2026 في غزة عبر وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي عن إطلاق الخدمة الإلكترونية الخاصة بالاستعلام عن أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة للعام 2026 في قطاع غزة، وذلك للطلبة الذين أتموا بنجاح عملية ربط بيانات الامتحانات ببياناتهم الشخصية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الوزارة لتسهيل الإجراءات التنظيمية والتحضيرية للامتحانات، وضمان حصول كل طالب على رقمه التعريفي بكل يسر وسهولة ودون الحاجة لمراجعة المكاتب أو المديريات ميدانياً، مما يوفر الوقت والجهد على الطلبة وأولياء أمورهم في ظل الظروف الحالية.

خطوات وطريقة الاستعلام عن رقم الجلوس

* الدخول المباشر إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي عبر الرابط الإلكتروني المخصص: https://moehe.org/

* إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، والتي تتضمن رقم الهوية أو البيانات المعتمدة أثناء عملية الربط الإلكتروني.

* الضغط على زر البحث أو الاستعلام لتظهر تفاصيل رقم الجلوس واللجنة الامتحانية فوراً.

كيف تقيّم الاستعدادات والخطوات الرقمية الجارية لتنظيم امتحانات الثانوية العامة في غزة هذا العام؟

المصدر / فلسطين أون لاين
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