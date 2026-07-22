الداخلية تحذر من إطلاق النار احتفالاً بالتوجيهي

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22 يوليو 2026 . الساعة 21:34 بتوقيت القدس
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تهيب بأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تجنب أي ممارسات قد تعرض حياة المواطنين للخطر

دعت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة المواطنين إلى الالتزام بالوسائل الآمنة في التعبير عن الفرحة مع الإعلان المرتقب لنتائج الثانوية العامة، محذرة من إطلاق النار في الهواء أو استخدام المفرقعات الخطرة لما تشكله من تهديد لحياة المواطنين.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الأربعاء، إنها تهيب بأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تجنب أي ممارسات قد تعرض حياة المواطنين للخطر، مؤكدة أهمية الاحتفال بروح المسؤولية والحفاظ على السلامة العامة.

وتمنت الوزارة التوفيق والنجاح لجميع طلبة الثانوية العامة، داعية أولياء الأمور والوجهاء والمخاتير إلى الاضطلاع بدورهم في توعية المواطنين، وتعزيز الالتزام بالضوابط العامة خلال الاحتفالات.

وأكدت أن الإدارات المختصة في الشرطة ستتابع أي مخالفات تتعلق بإطلاق النار، وستعمل على مصادرة أي سلاح يستخدم في هذه الممارسات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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