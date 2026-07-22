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بالأسماء الإفراج عن 35 أسيرًا من غزة

22 يوليو 2026 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
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ضمت قائمة المفرج عنهم أسرى من مختلف مناطق قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، عن 35 أسيرًا فلسطينياً من سجن "عوفر" العسكري، ونقلتهم إلى قطاع غزة.

وضمت قائمة المفرج عنهم أسرى من مختلف مناطق قطاع غزة، بينهم كبار في السن، حيث تراوحت أعمارهم بين 29 و70 عاماً، وكان من بينهم معتقلون من مدن وأحياء غزة، وخان يونس، ودير البلح، وجباليا، وبيت لاهيا، والنصيرات، والمغازي، والبريج، وغيرها.

ومن بين المفرج عنهم:

1. علي حسن محمود السيد

2. علي محمد عطا الله قنديل

3.صالح محمد صالح أبوجياب

4. محمود حفذ محمود مشعل

5. خليل الرحمن أحمد رجب الأدهم

6.باسم فتحي حمدان لولو

7. محمود حسين إسماعيل داود.

8. خالد رياض خليل جندية.

9. طارق عدنان محمد سالم السالمي.

10. حاذم محمد عبد المعطي سليم.

11. صلاح علي محمد مهرة.

12.سالم حبوش.

13. رياض أحمد رياض شاهين.

14. رائد صالح حماد شاري.

15. موسى محمد محمود قديح.

16. عبد الحميد حسين خليل الغمري.

17. نائل محمد راسم اشتيوي.

18. اشرف محمد محمود نبهان.

19. يوسف حسن محمد غباين.

20. أشرف ناجي خميس عدس.

21. أكرم عبد الرزاق درويش المجلاني.

22. محمود عنان سعيد أبو وردة.

23. إيهاب سليمان عودة الطريني.

24. عمر جهاد قاسم الدكة.

25. عزيز صبحب صالح أبو وردة.

26. توفيق محمد داود أبو وردة.

27. محمود صبحي عایش حسونة.

28. علاء جميل محمد كحيل.

29. محمد يوسف أحمد مقاط.

30. جمعة فرج مصطفى الدبور.

31. اكرم ربيع رمضان أبو حليمة.

32. أسامة عبد الكريم محمد الجعبري.

33. محمد عبد الكريم محمد الجعبري.

34. عبد الحميد أسعد سعيد دهمان.

35. محمد عبد المنعم محمد أبو حجاج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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