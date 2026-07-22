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كيف ردَّ إيران على تهديدات ترامب؟

22 يوليو 2026 . الساعة 19:36 بتوقيت القدس
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جميع المصالح الأميركية وحلفاء واشنطن ستكون عرضة لهجمات القوات المسلحة الإيرانية

أكد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات العسكرية الإيرانية أن أي استهداف أميركي للمنشآت النووية أو المواقع الحساسة داخل إيران سيُعد "توسيعاً لنطاق الحرب في المنطقة"، محذراً من أن جميع المصالح الأميركية وحلفاء واشنطن ستكون عرضة لهجمات القوات المسلحة الإيرانية.

وجاء موقف المقر العسكري الإيراني عقب تهديدات أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توعد خلالها باستهداف البنية التحتية الإيرانية، بما في ذلك الجسور ومحطات الطاقة، رداً على أي هجمات تستهدف السفن في مضيق هرمز.

وقال مقر "خاتم الأنبياء"، في بيان، الأربعاء، إن "أي اعتداء على المنشآت النووية والمواقع الحساسة الإيرانية سيؤدي إلى توسيع دائرة الحرب"، مؤكداً أن إيران ستتعامل مع ذلك باعتباره تصعيداً يستوجب الرد.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الإيرانية ستجعل "مصالح الولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة أهدافاً لهجمات قوية"، في حال نفذت واشنطن تهديداتها.

وكان ترامب قد أعلن أن بلاده ستقصف منشآت إيرانية رداً على أي استهداف للسفن في مضيق هرمز، قائلاً إن الولايات المتحدة لا تريد أن تحصل إيران على سلاح نووي، وإن الأميركيين "ليسوا ضد الحرب".

وتأتي هذه التهديدات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، رغم اتفاق سابق على وقف القتال وبدء مفاوضات أوسع، قبل أن يعلن ترامب لاحقاً انتهاء وقف إطلاق النار واستئناف الضربات الأميركية داخل إيران.

المصدر / وكالات
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