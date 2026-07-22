التعليم تعلن الموعد الرسمي لنتائج التوجيهي

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي أن نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" لطلبة المحافظات الشمالية والجنوبية والخارج، ستُعلن يوم الجمعة المقبل الموافق 24 تموز/يوليو، عند الساعة التاسعة صباحًا.

وقالت الوزارة، في بيان صدر الثلاثاء، إن إعلان النتائج سيشمل جميع الطلبة الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة، بعد استكمال أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة النهائية، بما يضمن أعلى درجات الدقة والشفافية في رصد العلامات.

ويترقب آلاف الطلبة وأولياء أمورهم إعلان النتائج، التي تمثل محطة مفصلية في المسيرة التعليمية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات القبول والتسجيل في مؤسسات التعليم العالي للعام الأكاديمي الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين