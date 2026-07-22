التوحيد المغربية تهنئ الحية برئاسة "حماس"

هنأت حركة التوحيد والإصلاح في المغرب، رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الدكتور خليل الحية، بمناسبة انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي للحركة، معربةً عن تمنياتها له بالتوفيق في قيادة الحركة خلال المرحلة المقبلة.

وقال رئيس الحركة، الدكتور أوس رمال، في رسالة تهنئة، الأربعاء، إن انتخاب الحية يأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الحركة تنظر بتقدير إلى حرص حماس على استمرار عمل مؤسساتها وتجديد مسؤولياتها رغم ما تواجهه من تحديات ومحن.

وأعرب رمال، باسم المكتب التنفيذي وأعضاء حركة التوحيد والإصلاح، عن خالص تهانيه للحية، داعيًا الله أن يوفقه ويسدده في قيادة الحركة، وأن يحقق للشعب الفلسطيني النصر والتمكين.

كما تضمنت الرسالة دعوات بالرحمة لشهداء الشعب الفلسطيني، والشفاء للجرحى، والحفظ والثبات لأبناء الشعب الفلسطيني، معربةً عن الأمل في أن تتحقق تطلعاته في الحرية والكرامة.

وأكدت الرسالة استمرار تضامن حركة التوحيد والإصلاح مع الشعب الفلسطيني وقضيته، مشيدةً بصمود الفلسطينيين وتمسكهم بحقوقهم في ظل العدوان والتحديات المتواصلة.

المصدر / فلسطين أون لاين