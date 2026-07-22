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ترامب يرغب في وضع إنفانتينو في منصب جديد

22 يوليو 2026 . الساعة 17:36 بتوقيت القدس
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صورة من الأرشيف
متابعة/ فلسطين أون لاين:

كشفت صحيفة نيويورك بوست أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مهتم برئيس الفيفا جياني إنفانتينو لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إنفانتينو، البالغ من العمر 56 عامًا، تواصل مع ترامب من خلال تنظيم بطولة كأس العالم هذا العام.

ووُصف ذلك بأنه "بذل قصارى جهده لكسب ودّ ترامب"، حتى أنه منحه جائزة السلام الأولى من الفيفا في ديسمبر/كانون الأول.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من الرئيس قوله إن ترامب يعتقد أن إنفانتينو "يحظى باحترام عالمي ويُعرف بقدرته المميزة على توحيد الشعوب".

وسيتم انتخاب الأمين العام الجديد هذا العام ليحل محل أنطونيو غوتيريش، الذي سيتقاعد من منصبه في نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#انفانتينو الأمم المتحدة

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