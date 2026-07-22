موعد نتائج توجيهي فلسطين 2026: وزارة التربية والتعليم تحسم الجدل وتحدد النهاية الكبرى للموسم

محمد زقوت

يقف مئات الآلاف من الطلبة وأولياء الأمور في فلسطين اليوم على أطراف أصابعهم بانتظار إعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) 2026، وسط حالة من الترقب الشديد والتوتر الممزوج بالأمل. وفي هذا السياق، قطع وزير التربية والتعليم العالي، أ.د. أمجد برهم، الشك باليقين، معلناً رسمياً عن الموعد الحاسم لإصدار النتائج.

التفاصيل الرسمية لموعد إعلان نتائج التوجيهي

أكد وزير التربية والتعليم العالي، اليوم الأربعاء في تصريحات صحفية، أن الإعلان عن نتائج امتحان الثانوية العامة للعام 2026 سيكون خلال نهاية الأسبوع الحالي. وتأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود طواقم وزارة التربية والتعليم في لجان الامتحانات والتصحيح، التي عملت على مدار الساعة لضمان دقة النتائج وسرعة إنجازها رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

خطوات الاستعلام عن نتائج الثانوية العامة 2026 في فلسطين

حرصاً على تسهيل عملية الحصول على النتيجة لكل طالب وطالبة فور اعتمادها رسمياً، يمكن اتباع الخطوات الآتية:

* الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي المعتمد لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية أو بوابة الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات.

* إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة في الخانة المخصصة لذلك.

* الضغط على زر (بحث) أو (عرض النتيجة) لتظهر تفاصيل العلامات في كافة المباحث مع المجموع الكلي وحالة النجاح.

نصائح هامة للطلبة وأولياء الأمور ليلة إعلان النتائج

* تجنب التوتر الزائد والإيمان بأن التوجيهي هو مرحلة تعليمية وليس نهاية المطاف.

* تهيئة الأجواء الهادئة في البيت لاستقبال النتيجة أياً كانت، مع تقبلها بروح إيجابية.

* التحقق من الروابط الرسمية حصراً وعدم الانجرار خلف الشائعات أو الروابط الوهمية التي تستغل الحدث.

كيف تخطط لاستقبال نتيجتك، وهل تفضل معرفتها بمفردك أم برفقة العائلة والأصدقاء؟

المصدر / فلسطين أون لاين