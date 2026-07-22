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بملايين الدولارات.. حملة في أمريكا تفشل بترويج رواية الاحتلال

22 يوليو 2026 . الساعة 16:48 بتوقيت القدس
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أنشأت الحملة عشرات الحسابات على منصات إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب وغيرها

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، استنادًا إلى وثائق قانونية، أن حملة تأثير إلكترونية موّلتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الولايات المتحدة بعشرات ملايين الدولارات أخفقت في تحقيق أهدافها، رغم توسيع ميزانيتها إلى أكثر من 40 مليون دولار.

وبحسب ما نشرت الصحيفة، الأربعاء، فقد أنشأت الحملة عشرات الحسابات على منصات إكس وفيسبوك وإنستغرام وتيك توك ويوتيوب وغيرها، بهدف الترويج لرواية الاحتلال الإسرائيلي داخل أوساط اليمين الأمريكي، إلا أنها فشلت في جذب جمهور مؤثر، إذ لم يتجاوز عدد متابعي أنجح هذه الحسابات 855 متابعًا، بينما اقتصر التفاعل العضوي على عدد محدود من المقاطع المنشورة.

وأظهرت الوثائق أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضاعفت ميزانية المشروع ثلاث مرات، مع تركيز المحتوى على تبرير الحرب على إيران، ومهاجمة الأمم المتحدة وقطر ومنظمات حقوق الإنسان، رغم أن الهدف المعلن للحملة كان مكافحة معاداة السامية.

وأضافت "هآرتس" أن الحملة لم تسهم في وقف تراجع صورة "إسرائيل" في الولايات المتحدة، بل أثارت انتقادات وشكوكًا داخل أوساط اليمين الأمريكي، في وقت نقلت فيه عن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قوله إن "إسرائيل" "تخسر معركة الرأي العام".

المصدر / فلسطين أون لاين
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