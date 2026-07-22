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التربية والتعليم تعلن موعد نتائج التوجيهي

22 يوليو 2026 . الساعة 15:39 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

أكد وزير التربية والتعليم العالي، أمجد برهم، أن نتائج امتحان الثانوية العامة "التوجيهي" ستُعلن نهاية الأسبوع الحالي، بعد استكمال أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة النهائية، وفق أعلى معايير الدقة والشفافية.

وفي السياق، نقلت مصادر صحفية عن مصدر في وزارة التربية والتعليم أن إعلان النتائج سيكون صباح يوم الجمعة المقبل، في انتظار الإعلان الرسمي من الوزارة بشأن الموعد النهائي وآلية نشر النتائج.

ويترقب آلاف الطلبة وعائلاتهم إعلان النتائج، التي تمثل محطة مفصلية في مسيرتهم التعليمية، تمهيدًا لبدء إجراءات القبول والتسجيل في الجامعات للعام الأكاديمي الجديد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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