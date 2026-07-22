"حماس" تدعو للنفير دفاعًا عن الأقصى وتحذر من مخططات الجماعات المتطرفة

حذّرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" من التصعيد الخطير الذي تقوده جماعات "الهيكل" المتطرفة بحق المسجد الأقصى المبارك، في ظل الدعوات لحشد آلاف المستوطنين لاقتحامه خلال ما يسمى بذكرى "خراب الهيكل" المزعوم.

وقالت الحركة في بيان، إن هذه الدعوات تمثل استهدافًا مباشرًا لحرمة المسجد الأقصى، واستفزازًا لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم، مؤكدة أن محاولات تغيير هوية القدس الدينية والتاريخية لن تنجح في فرض واقع تهويدي على المدينة ومقدساتها.

وأدانت "حماس" العدوان السافر على القدس، مشيرة إلى رسم شعار "المخلّص" التهويدي على حجارة الساحة الشرقية للمسجد الأقصى، معتبرة ذلك جزءًا من مخططات الاحتلال والجماعات المتطرفة لطمس الهوية العربية والإسلامية للقدس.

وأكدت الحركة أن المساس بالمسجد الأقصى يمثل تجاوزًا للخطوط الحمراء، محذرة من تداعيات هذا التصعيد، ومشددة على أن الاحتلال "لن ينجح في انتزاع الأقصى من هويته الإسلامية".

ودعت "حماس" الفلسطينيين، خاصة أهالي القدس والداخل المحتل، إلى تكثيف الحضور في المسجد الأقصى والرباط في باحاته ومحيطه، والتصدي للمخططات التهويدية التي تستهدفه.

وكما طالبت الأمتين العربية والإسلامية، والمؤسسات الدينية والحقوقية والإعلامية والشعبية، بتحمل مسؤولياتها تجاه القدس والمسجد الأقصى، واتخاذ خطوات عملية تتناسب مع حجم ما وصفته بالعدوان على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

المصدر / فلسطين أون لاين