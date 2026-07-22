ممداني: مذكرة توقيف نتنياهو قائمة.. لكن صلاحياتنا القانونية محدودة

أقرّ عمدة مدينة نيويورك زوهاران ممداني، فجر اليوم، بعدم امتلاكه الصلاحية القانونية لتنفيذ مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في حال وصوله إلى المدينة.

وقال ممداني، في مقطع فيديو نشره، إن إدارته "استنفدت جميع السبل الممكنة"، مضيفًا: "لا نملك الصلاحية للقيام بذلك".

وفي كلمته، وصف ممداني نتنياهو بأنه "مجرم حرب"، متهمًا إياه بالمسؤولية عن ارتكاب انتهاكات واسعة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقال إن هناك سببًا وراء إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه.

وأضاف أن الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين "بالغة الخطورة لدرجة أنها تضر بالبشرية جمعاء"، مشددًا على أن نتنياهو "يجب أن يمثل أمام المحكمة".

وأوضح ممداني لاحقًا أنه يتفق مع المحكمة الجنائية الدولية، لكنه أشار إلى أن إدارته راجعت الخيارات القانونية المتاحة لتنفيذ مذكرة التوقيف في حال زيارة نتنياهو لنيويورك، وخلصت إلى عدم وجود "سلطة قانونية مستقلة" تسمح لها بذلك.

ودعا إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تنفيذ المذكرة، كما طالب بتوضيح أن نتنياهو "غير مرحب به" في مدينة نيويورك.

وفي مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، قال ممداني إنه لا يزال يرغب في اعتقال نتنياهو في حال وصوله إلى المدينة للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة في سبتمبر/أيلول، لكنه أوضح أنه غير متأكد من امتلاكه الصلاحية القانونية لإصدار أمر إلى شرطة نيويورك باحتجاز زعيم أجنبي.

وأشار إلى أنه يجري "حوارًا فعالًا" مع الدائرة القانونية للمدينة بشأن هذه القضية.

وفي سياق متصل، كشف ممداني أن تهديدات بالقتل طاولته وزوجته عقب مواقفه وتصريحاته بشأن "إسرائيل" والحرب على غزة.

وقال في مقابلة مع مجلة "رولينغ ستون": "من الصعب الاستعداد لتلقي تهديدات بالقتل، ولكن عندما تكون مستعدًا للدفاع عن الجميع، فإن لذلك عواقب".

وأضاف أن التهديدات بدأت منذ كان عضوًا في مجلس الولاية، بعد أن عبّر عن رفضه إرسال مليارات الدولارات لتمويل قتل الفلسطينيين الأبرياء.

المصدر / فلسطين أون لاين