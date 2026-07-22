إطلاق رابط تسجيل جديد لمساعدات اللجنة المصرية لغير المستفيدين سابقاً في غزة

محمد زقوت

تواصل الجهود الإنسانية لدعم الأسر المتضررة في قطاع غزة، حيث أعلنت اللجنة المصرية لإغاثة النازحين عن إطلاق نموذج تسجيل إلكتروني مخصص حصرياً للفئات التي لم يسبق لها الاستفادة من أي نوع من المساعدات الإغاثية المقدمة سابقاً. تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على توسيع قاعدة المستفيدين وضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين من المواطنين والنازحين.

تفاصيل وشروط التسجيل عبر نموذج اللجنة المصرية

حرصاً على دقة البيانات وسرعة إنجاز عمليات التدقيق، وضعت اللجنة عدة ضوابط ومعايير يجب توفرها لدى المتقدمين قبل تعبئة النموذج المخصص:

* الفئة المستهدفة: مخصص حصرياً للأشخاص الذين لم يسبق لهم الحصول على أي مساعدات من اللجنة المصرية نهائياً.

* البيانات المطلوبة: إدخال الاسم الرباعي ورقم الهوية بدقة، وتحديد الحالة الاجتماعية، وإضافة اسم ورقم هوية الزوجة في حال كنت متزوجاً.

* معلومات الاتصال والسكن: تسجيل رقم جوال فعال للتواصل، وتحديد مكان السكن الحالي ومكان السكن الأصلي بدقة وفقاً للمناطق المتاحة في القائمة.

* المستندات الثبوتية: إرفاق صورة واضحة عن الهوية الشخصية لضمان قبول الطلب.

* التدقيق والتنقية: ستخضع جميع الطلبات المقدمة لعمليات مراجعة صارمة لاستبعاد أي مستفيدين سابقين ومنع ازدواجية المساعدات.

رابط التسجيل الرسمي

يمكن للأسر غير المستفيدة سابقاً الاطلاع على التفاصيل الكاملة وتعبئة البيانات عبر الموقع الرسمي المخصص للخدمة:

* رابط التسجيل المباشر: موقع اللجنة المصرية لإغاثة النازحين

كيف ترى دور آليات التحقق الرقمية في ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مستحقيها الفعليين في قطاع غزة؟

المصدر / فلسطين أون لاين