كمال الخطيب: صوت الدفاع عن الأقصى لن تُسكته الاعتقالات

أكد رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني المحتل، الشيخ كمال الخطيب، أن المسجد الأقصى المبارك، بجميع ساحاته وما فوقه وما تحته، حق خالص للمسلمين، ولا يملك أي طرف آخر حقًا فيه.

وقال الخطيب، في تصريحات صحفية، إن الوقوف إلى جانب المسجد الأقصى وأهله واجب على كل صاحب ضمير وكل حر، في ظل ما يتعرض له من اقتحامات وانتهاكات متواصلة.

وشدد على أن حملات الاعتقال والملاحقة لن تنجح في إسكات صوت المدافعين عن المسجد الأقصى، ولن تدفعهم إلى التراجع عن مواقفهم أو تعديل خطابهم بما يتوافق مع سياسات أجهزة الأمن التابعة لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير.

وأضاف، في رسالة وجهها إلى سلطات الاحتلال، أن الفلسطينيين هم أصحاب الأرض، وأن آباءهم وأجدادهم ولدوا وعاشوا فيها قبل قيام دولة الاحتلال، مؤكدًا أن الضغوط والتهديدات لن تدفعهم إلى التنازل عن ثوابتهم أو القبول بأي مساومة عليها، مهما بلغت إجراءات الملاحقة أو أحكام السجن.

وتأتي هذه التصريحات في وقت طالبت فيه نيابة الاحتلال، خلال جلسة محاكمته أمس، بفرض عقوبة السجن الفعلي لمدة تتراوح بين 40 و50 شهرًا على الشيخ كمال الخطيب، بعد إدانته في 30 حزيران/يونيو 2025 بتهمتي "التحريض على العنف" و"التحريض على الإرهاب"، على خلفية منشورين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخطبة ألقاها خلال أحداث هبة أيار/مايو 2021، فيما برأته المحكمة من تهمة "التماهي مع منظمة إرهابية".

وفي المقابل، أصدرت ما تسمى بمحكمة الصلح في الناصرة حكمًا بإلزام الخطيب بأداء خدمة للمصلحة العامة لمدة تسعة أشهر، إلى جانب تغريمه 15 ألف شيكل، والحكم عليه بالسجن عشرة أشهر مع وقف التنفيذ، يُفعّل في حال ارتكابه ما وصفتها المحكمة بمخالفات مشابهة، وذلك في ختام محاكمته على خلفية ما يعرف بملف "هبة الكرامة" وأحداث أيار/مايو 2021.

المصدر / فلسطين أون لاين