ناورو تعتزم افتتاح سفارة لدى الاحتلال الإسرائيلي في القدس

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، الأربعاء، اعتزام دولة ناورو افتتاح سفارة لها لدى "إسرائيل" في مدينة القدس المحتلة.

وزعم ساعر عبر منصة "إكس"، أن القدس "عاصمة إسرائيل". وأضاف أن سفارة ناورو ستكون العاشرة في القدس، والخامسة منذ توليه منصبه (في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024)، بعد توصله الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع وزير خارجية كولومبيا المعين حديثا بشأن خطوة مماثلة.

وناورو جزيرة في جنوب المحيط الهادئ، وتبلغ مساحتها 21 كيلومترا مربعا، ويقطنها نحو 12 ألف نسمة. وتُعد من أصغر الدول في العالم.

وتوجد في القدس حاليا سفارات للولايات المتحدة وغواتيمالا وهندوراس وكوسوفو وباراغواي وبابوا غينيا الجديدة وفيجي وما يسمى إقليم “أرض الصومال” الانفصالي غير المعترف به دوليا.

فيما تعارض الغالبية العظمى من دول العالم افتتاح سفارات لها في القدس المحتلة.

المصدر / وكالات