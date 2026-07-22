بالأسماء..الاحتلال يكشف أماكن احتجاز 14 معتقلاً من غزة

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني تلقيهما ردودًا من جيش الاحتلال الإسرائيلي بشأن أماكن احتجاز 14 معتقلًا من قطاع غزة، مشيرتين إلى أن أعدادًا كبيرة من معتقلي القطاع لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري، في ظل استمرار رفض الاحتلال الكشف عن مصيرهم أو أماكن احتجازهم.

ووفق البيان، توزعت أماكن احتجاز المعتقلين بين سجني نفحة والنقب، إضافة إلى سجني نيتسان (الرملة) وجانوت، وذلك بعد تلقي ردود رسمية من جيش الاحتلال بشأن أماكن وجودهم.

وأكدت المؤسستان أن استمرار إخفاء معتقلين من قطاع غزة قسرًا يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني، ويضاعف معاناة عائلاتهم التي تجهل مصيرهم منذ اعتقالهم.

والأسماء كالتالي

1. مجدي سالم/ نفحة

2. عبد الرحمن رباح سليمان شلح/ نفحة

3. بلال عدنان احمد ابو نوفل/ النقب

4. اكرم حسن علي قفة/ النقب

5. ابراهيم زهير محمد كفارنة/ نفحة

6. عبد العزيز سعيد عجل/ النقب

7. محمد ماجد كمال شمباري/ نفحة

8. طاهر محمد اسماعيل ابو عودة/ نفحة

‏9. يوسف النجار/ النقب

10. محمد إياد جلهوم/ نيتسان (الرملة)

11. أحمد سمير علي الحوم/ جانوت

12. علي محمد قبلان/ النقب

13. صالح هاشم ألو عيش/ النقب

14. ياسر إبراهيم أقرع/ النقب

المصدر / فلسطين أون لاين