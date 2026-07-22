وزير الدفاع الأمريكي يقدر كلفة الحرب على إيران بـ37.5 مليار دولار

قدّر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث كلفة الحرب على إيران بـ37,5 مليار دولار حتى الآن، وهو ما يمثل ارتفاعا عن تقدير سابق بلغ نحو 29 مليارا في منتصف أيار/مايو.

وقال هيغسيث خلال جلسة استماع للجنة المخصصات في مجلس الشيوخ دافع فيها عن طلب الحصول على نحو 67 مليار دولار من التمويل الإضافي للبنتاغون إن “التقدير المتاح لدينا اليوم يبلغ 37,5 مليار دولار”.

وأبلغ هيغسيث والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة، الكونغرس بأن طلب التمويل "عاجل" و"ضروري" لتغطية نفقات البنتاغون المتعلقة بالحرب مع إيران حتى نهاية أيلول/سبتمبر.

لكن السيناتورة الديموقراطية جين شاهين شككت في هذا التقدير، قائلة إن هيغسيث ما زال لديه 75 مليارا من الأموال المتاحة التي لم تستخدم بعد.

وأضافت "لماذا تطلبون من الشعب الأمريكي تحمّل كلفة حرب لا يدعمها، بدلا من المطالبة بصلاحية نقل أموال تم إقرارها ولم تُنفق بعد؟".

ورد هيغسيث بالقول إن الأموال التي لم تنفق بعد "خصصت لأغراض أخرى" ضمن أولويات الرئيس دونالد ترامب مثل “القبة الذهبية لأمريكا” واستثمارات أخرى في مجال التسلح.

ولا يأخذ التمويل المطلوب في الاعتبار كلفة إعادة بناء القواعد العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وأبدى أعضاء آخرون في مجلس الشيوخ إحباطهم مطالبين بمزيد من التفاصيل حول استراتيجية ترامب للانتصار في حرب الشرق الأوسط.

وتجاوزت المطالب بالشفافية الانقسامات الحزبية، بحيث قال السيناتور الجمهوري جون كينيدي "نحن نحتاج إلى إجابات حاسمة وخطاب صريح" عندما تساءل عما سيحدث إذا انسحبت الولايات المتحدة من مضيق هرمز.

ولم يحدد هيغسيث وكين ما إذا كانت إيران ستفرض رسوما على السفن التي تسعى لعبور المضيق.

المصدر / وكالات