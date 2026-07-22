بينهم 15 عاملًا من غزة.. الاحتلال يعتقل أكثر من 30 فلسطينيًا في الضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، طالت أكثر من 30 فلسطينيًا؛ بينهم سيدة وأسرى محررون، إضافة إلى 15 عاملًا من قطاع غزة.

ففي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين علام بروق ونجله رامي، والأسيرين المحررين عمر يعقوب شنار وإسلام أسامة الساعي، والأسير المحرر نافذ ذيب أبو عبيد (54 عامًا)، عقب مداهمة منازلهم في الحي الجنوبي للمدينة. كما اعتقلت المواطنة زهدية رباح بدير من منزلها في بلدة فرعون جنوب طولكرم.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال 15 عاملًا من قطاع غزة، عقب اقتحامها المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع قلقيلية الغربي، وسط انتشار مكثف في عدد من أحياء المدينة، بينها حي النقار ودوار أبو علي إياد، وداهمت بركسًا يقيم فيه عدد من العمال من قطاع غزة، واعتدت عليهم بالضرب، قبل أن تعتقل 15 منهم، وتنسحب بعد اقتحام استمر نحو ساعة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية عزون عتمة جنوب قلقيلية، وجابت شوارعها، ونصبت حاجزًا عسكريًا أوقفت خلاله مركبات المواطنين، وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، من بينها منزل المواطن حامد هارون، قبل أن تنسحب دون تسجيل اعتقالات.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوبي المدينة، ونفذت حملة دهم وتفتيش للعديد من المنازل، اعتقلت خلالها 6 شبان، وهم: فادي السمارة زكارنة، أحمد الكمال زكارنة، محمد الأقرع زكارنة، أسامة كميل، أحمد كميل، ومحمد الشما.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وهم محمود القواسمة وحمزة مجيد سلمي من مخيم الفوار جنوب الخليل، وإبراهيم أيمن عياد من مخيم العروب شمال المحافظة.

كما اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وفتشت منزل الناشط الإعلامي محمد عياد عوض، وألحقت أضرارًا بمحتوياته.

وفي نابلس، داهمت قوات الاحتلال عمارة "حطين" في محيط مستشفى النجاح الجامعي، وأجرت تحقيقًا ميدانيًا مع عدد من المواطنين، خلال اقتحامها المدينة.

كما داهمت عددًا من المنازل في بلدة زواتا غرب نابلس، وأخضعت عددًا من الأهالي لتحقيق ميداني، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، مدينة طوباس وبلدة طمون جنوبًا، بعدد من الدوريات، وانتشرت في عدة أحياء، كما نشرت وحدات راجلة ونفذت عمليات تفتيش بين منازل المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين