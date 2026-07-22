استشهد المواطن مفيد عبدالحميد أبو العينين، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بئر 19 بمواصي مدينة خان يونس، فيما استشهد الشاب صائب أحمد سلمان أبو معلا (28 عامًا) وأصيب آخرون في غارة نفذتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين شمال غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، في ظل استمرار خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد الشاب محمد أبو شكيان متأثرًا بجراحه جراء قصف إسرائيلي صباح اليوم بمنطقة الفالوجا غربي مخيم جباليا شمالي غزة.

وفي مواصي خان يونس، أصيب مواطنان آخران برصاص قوات الاحتلال قرب مفترق الإقليمي، كما سُجلت إصابة ثالثة قرب الشاليه الألماني، بالتزامن مع مواصلة القوات الإسرائيلية إطلاق النار تجاه المدنيين في المنطقة.

وشنت قوات الاحتلال قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار مكثفًا على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مستهدفة محيط مسجد صلاح الدين ومفترق دولة، بالتزامن مع تقدم دباباتها باتجاه منطقتي أبو مراحيل ودولة. كما كثفت قصفها المدفعي ونفذت عمليات نسف في المناطق الشرقية للمدينة، فيما أطلقت آلياتها النار بشكل متواصل باتجاه حي التفاح.

وفي جنوب القطاع، تعرضت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس لقصف مدفعي عنيف، تزامن مع انفجار ناجم عن عمليات نسف نفذتها قوات الاحتلال، بينما رصد شهود عيان تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة من نوع "كواد كابتر" في محيط كراج رفح.

وفي المحافظة الوسطى، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار وقذائفها بكثافة في عرض البحر، وسط استمرار التصعيد العسكري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان 12 مواطنًا قد استشهدوا، أمس الثلاثاء، وأصيب آخرون في سلسلة خروقات إسرائيلية، من بينها قصف شقة سكنية جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أب وأم وأطفالهما الأربعة.

المصدر / فلسطين أون لاين