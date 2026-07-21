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بينهم عربيان .. "فيفا" يعلن أفضل 10 حراس في كأس العالم 2026

21 يوليو 2026 . الساعة 19:53 بتوقيت القدس
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حارس المغرب ياسين بونو
متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الترتيب النهائي لأفضل حراس المرمى في بطولة كأس العالم 2026، بعد المستويات المميزة التي قدمها عدد من الحراس خلال منافسات البطولة.

وتصدر البرتغالي ديوجو كوستا القائمة، متقدمًا على الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز والإنجليزي جوردان بيكفورد، فيما جاء المغربي ياسين بونو في المركز الرابع.

وشهد التصنيف حضورًا عربيًا لافتًا، بعدما احتل حارس منتخب مصر مصطفى شوبير المركز الثامن، عقب الأداء المميز الذي قدمه مع "الفراعنة" في البطولة.

وجاء ترتيب أفضل 10 حراس مرمى في مونديال 2026 كالتالي:

  1. * ديوجو كوستا (البرتغال)
  2. * إيميليانو مارتينيز (الأرجنتين)
  3. * جوردان بيكفورد (إنجلترا)
  4. * ياسين بونو (المغرب)
  5. * جريجور كوبيل (سويسرا)
  6. * أوناي سيمون (إسبانيا)
  7. * أورلاندو جيل (باراغواي)
  8. * مصطفى شوبير (مصر)
  9. * أورجان نيلاند (النرويج)
  10. * مات فريز (الولايات المتحدة).
المصدر / فلسطين أون لاين
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