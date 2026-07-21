"رونالدو" وأسماء لامعة في أسوأ تشكيلة بمونديال 2026 وفق تقييم "غلوبو"

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أدرجت صحيفة غلوبو البرازيلية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن أسوأ تشكيلة في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بناءً على تقييمها لمستويات اللاعبين خلال منافسات البطولة.

وشهدت التشكيلة وجود عدد من الأسماء البارزة التي لم تقدم الأداء المنتظر منها، من بينهم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والبلجيكي دي بروين، والبرازيلي، كاسميرو،

ما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير كرة القدم حول معايير الاختيار، خاصة مع إدراج لاعبين من أصحاب الخبرة والنجومية.

واعتمدت الصحيفة في اختيارها على الأداء الذي قدمه اللاعبون خلال البطولة فقط، بعيدًا عن تاريخهم وإنجازاتهم السابقة، وهو ما جعل القائمة تضم أسماء كبيرة لم ترتقِ إلى مستوى التوقعات في المونديال.

المصدر / فلسطين أون لاين