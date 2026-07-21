غزة/ أدهم الشريف:

عندما اندلعت حرب الإبادة في قطاع غزة، لم تتوانَ "إسرائيل" عن استهداف واغتيال القادة السياسيين في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، سعيًا للضغط عليها، وإحداث فراغ إداري داخل الحركة، والتأثير على مواقفها من القضايا الوطنية، كما يرى محللون سياسيون.

لكن، رغم اغتيال معظم أعضاء المكتب السياسي لحماس في فلسطين وخارجها، استطاعت الحركة إجراء انتخابات أثمرت عن اختيار الدكتور خليل الحيّة رئيسًا لها، ضمن عملية ديمقراطية، في ظل واقع سياسي معقد يشهد تصعيدًا إسرائيليًا محمومًا تقوده حكومة اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو، وبدعم من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال حرب الإبادة، اغتال جيش الاحتلال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران يوم 31 يوليو/تموز 2024، ولاحقًا اختارت حماس يحيى السنوار رئيسًا لها، قبل أن يستشهد في مواجهة مباشرة مع قوات الاحتلال بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما نعته الحركة رسميًا يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

وقال الكاتب والمحلل السياسي تيسير محيسن: إن "إجراء انتخابات المكتب السياسي لحماس وسط الظروف الصعبة التي تواجهها، يثبت أنها حركة متجذرة تعمل وفق نظام مؤسساتي عالي المستوى، ويعكس جهوزيتها الكاملة لمواجهة التحديات".

وفي حديثه لصحيفة "فلسطين"، رأى محيسن أن اختيار الحيّة رئيسًا لحماس يعزز موقف الحركة من القضايا الوطنية، والعلاقات الداخلية مع القوى والفصائل الفلسطينية، وكذلك علاقاتها الخارجية التي توليها اهتمامًا كبيرًا، لا سيما مع محور المقاومة، في ظل مساعٍ تبذلها لتثبيت أركان هذه العلاقة بهدف التصدي للتهديدات والمخاطر الإسرائيلية.

وتقلد الحيّة مناصب عديدة في حركة حماس، وشارك في محطات مهمة من تاريخها السياسي، ويرأس حاليًا وفدها المفاوض الذي توصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار المثقل بالخروقات الإسرائيلية.

كما استشهد أبناؤه الأربعة، وآخرهم عزام، في جريمة اغتيال نفذها جيش الاحتلال وسط مدينة غزة مؤخرًا.

ووصف محيسن الحيّة بأنه "شخصية مرنة ومتوازنة، ويتمتع بعلاقات وطيدة مع العديد من دول الإقليم، ويملك من الكاريزما والدبلوماسية ما يؤهله لقيادة حركة حماس في مرحلة صعبة من تاريخها".

وعدَّ أن ملء الشواغر في المكتب السياسي لحماس ورئاسته يُعد نجاحًا للحركة، ويثبت قدرتها على مواجهة رهانات الاحتلال بشأن إمكانية انهيارها عبر سياسة التصفية والاغتيالات المتسلسلة، والتصدي لمحاولات "دق الأسافين" من خلال الترويج لوجود خلافات داخل قيادة حماس في الداخل والخارج.

وأضاف محيسن، أن "حركة حماس أثبتت مجددًا أن هذه التقسيمات والمسميات التي يروج لها الاحتلال لا أساس لها من الصحة داخل جسم الحركة، وأنها ملتزمة بأدبياتها ولوائحها الناظمة لملء الشواغر في سلم القيادة، بعيدًا عن الحسابات والانتماءات المرتبطة بسياسات دول أو أنظمة أو أقاليم".

وأكد الكاتب والمحلل السياسي أن الحيّة يتمتع بحضور وطني كبير، ويُعد من الشخصيات التي قدمت وضحت، وأن اختياره رئيسًا لحماس قد ينعكس إيجابًا على العلاقة بين الحركة والفصائل الفلسطينية، بعيدًا عن حساسية الخلافات والتباينات القائمة.

وقال محيسن أيضًا: "شخصية الحيّة مرنة ودبلوماسية، وتتسم بالتعاطي الإيجابي دائمًا، ولا تُظهر مواقف خلافية أو تتمترس حول قضايا الخلاف، وإنما تسعى للوصول إلى قواسم مشتركة، إدراكًا منه أن ذلك متطلب وطني مهم ينبغي أن يدفع الفصائل للعمل إلى جانب بعضها بعضًا، وتأهيل الموقف السياسي الفلسطيني لمواجهة مخاطر الاحتلال ومخططاته وتصعيده في الأراضي المحتلة".

ولم تقتصر سياسة الاغتيالات الإسرائيلية على القادة السياسيين في حركة حماس، بل طالت قادتها العسكريين أيضًا، وآخرهم عز الدين الحداد، القائد العام لكتائب القسام، الذي استشهد في غارة جوية استهدفت مبنى سكنيًا في حي الرمال بمدينة غزة، مساء الجمعة 15 مايو/أيار الجاري.

ورأى الكاتب والمحلل السياسي عادل سمارة، أن نجاح حركة حماس في إجراء انتخابات مكتبها السياسي بصورة ديمقراطية، يعني أنها ما تزال تتمتع بحيوية عالية تؤهلها لاختيار رئيس جديد.

وفسر سمارة، في حديثه لـ"فلسطين"، عقد الانتخابات في وقت تتعرض فيه حماس للاستهداف والاغتيال والضغوط الأمريكية والدولية، يعكس بوضوح فشل الاحتلال في اقتلاع الحركة أو القضاء عليها.

وأضاف أن "انتخاب رئيس جديد لحماس يؤكد أن الحركة تشهد حالة تعافٍ، ويعكس تماسكها رغم ما تعرضت له من اغتيالات وضغوط إبان الحرب وبعدها".

وبحسب سمارة، فإن الواقع الجديد الذي أعقب حرب الإبادة، وتخلله انتخاب رئيس جديد لحماس، يؤكد مجددًا أن نتنياهو لم ينجح في تحقيق مزاعمه بشأن "النصر المطلق" على الحركة، في وقت لم يقف فيه أحد إلى جانب الشعب الفلسطيني، رغم ما يمارسه الاحتلال من إجرام وانتهاكات.

ونبه إلى أن اختيار رئيس جديد لحماس يجب أن يتزامن مع مواقف إيجابية من قادة الفصائل والقوى الفلسطينية كافة، في ظل التغول الإسرائيلي المتواصل في الأراضي المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين