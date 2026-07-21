موعد نتائج الثانوية العامة 2026 في فلسطين: التفاصيل الرسمية

محمد زقوت

تترقب الأسر الفلسطينية وعشرات الآلاف من طلببة التوجيهي بفارغ الصبر الإعلان الرسمي عن نتائج امتحانات الثانوية العامة لهذا العام. وفي هذا السياق، حرصت وزارة التربية والتعليم على وضع الطلاب وأولياء أمورهم في صورة الأوضاع أولاً بأول، لقطع الطريق أمام الشائعات ومنصات التضليل التي تروج لمواعيد غير دقيقة.

أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم، صادق الخضور، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء أن أبرز النقاط والمؤشرات الرسمية تشمل ما يلي:

* الموعد المتوقع للإعلان: يتوقع الخضور، أن يكون موعد إعلان النتائج قبل منتصف الأسبوع المقبل.

* سبب التأخير المؤقت: استمرار العمليات الفنية الدقيقة الخاصة بإدخال البيانات واستكمال أعمال التدقيق الشامل.

* حالة اجتماع اللجنة الخاصة: لم تعقد لجنة امتحانات الثانوية العامة اجتماعها الحاسم حتى الآن بانتظار استكمال الجاهزية الفنية الكاملة.

* آلية الاعتماد: سيتم الإعلان رسمياً فور الانتهاء تماماً من كافة مراحل التدقيق ومصادقة النتائج بصورة نهائية.

نصائح وإرشادات للطلاب وأولياء الأمور

مع اقتراب لحظة الحسم، تحث الجهات التعليمية المختصة كافة الطلبة على ضرورة التحلي بالهدوء والابتعاد عن التوتر المفرط.

في ظل الترقب الشديد لإعلان نتائج الثانوية العامة، كيف تستعد عائلتك لهذه اللحظة الفارقة في مسيرة الطالب التعليمية؟