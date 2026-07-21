فيلق القدس يهنئ الحية برئاسة "حماس"

هنأ قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قآني، الدكتور خليل الحية بمناسبة انتخابه رئيسًا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، معربًا عن تهانيه أيضًا لقيادة الحركة وكوادرها ومقاتليها.

وقال قآني، في تصريحات صحفية، الأحد، إن انتخاب الحية، الذي وصفه بأنه "رمز للمقاومة والشهادة"، يعكس تمسك الحركة بمواصلة نهج المقاومة الإسلامية، مؤكدًا أن هذا الاختيار يجسد استمرار مسيرة الحركة وثباتها على مبادئها.

وأضاف أن "إسرائيل رغم جرائمها التي ارتكبتها، لم تتمكن من إيقاف المقاومة"، معتبرًا أن المقاومة الإسلامية أصبحت اليوم "أقوى من أي وقت مضى"، وستواصل مسيرتها "بعزة وكرامة"، وفق تعبيره.

المصدر / فلسطين أون لاين