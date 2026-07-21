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مشعل يهنئ الحية بانتخابه رئيساً للمكتب السياسي ويؤكد دعمه للقيادة الجديدة

21 يوليو 2026 . الساعة 13:47 بتوقيت القدس
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خليل الحية وخالد مشعل

اختُتمت العملية الشورية لانتخاب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حيث تقدّم خالد مشعل بالتهنئة والمباركة للدكتور خليل الحية بعد نيله ثقة مجلس الشورى العام وانتخابه رئيساً للمكتب السياسي للحركة، متمنياً له التوفيق والسداد في حمل هذه المسؤولية خلال المرحلة الراهنة.

وأكد مشعل أن الانتخابات جرت وفق أنظمة الحركة ولوائحها، وفي أجواء مؤسسية عكست الالتزام بمبدأ الشورى واحترام الأطر التنظيمية، مشيراً إلى أن هذا النهج يمثل أحد ثوابت الحركة وعوامل قوتها.

وأوضح مشعل أنه أكد أمام أعضاء مجلس الشورى احترامه الكامل لنتائج الانتخابات، وأنه وجميع أبناء الحركة يقفون خلف قيادة الدكتور خليل الحية، ملتزمين بالعمل معه ومع مختلف قيادات الحركة بروح الأخوة والتكامل لخدمة الشعب والقضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود وتسخير الطاقات لخدمة الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة، والوقوف إلى جانب أهالي الضفة الغربية والقدس في مواجهة الاحتلال والاستيطان، ودعم قضية الأسرى، مع وضع مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته في مقدمة الأولويات.

وختم مشعل تصريحه بالتأكيد على مواصلة العمل من أجل تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والعودة والاستقلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
#خالد مشعل #خليل الحية #المكتب السياسي

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