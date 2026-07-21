صفقة المستقبل.. مانشستر يونايتد يتعاقد مع جناح توتنهام تومبسون

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوم (الإثنين)، تعاقده مع الجناح الشاب تاينان تومبسون قادماً من توتنهام، في صفقة قد تبلغ قيمتها الإجمالية 8 ملايين جنيه إسترليني (نحو 10.8 مليون دولار).

وبحسب تفاصيل الاتفاق، سيدفع مانشستر يونايتد مبلغاً أولياً قدره 4 ملايين جنيه إسترليني، إلى جانب 4 ملايين أخرى مرتبطة بالحوافز والإضافات، مع احتفاظ توتنهام بنسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة من قيمة أي إعادة بيع مستقبلية، فضلاً عن امتلاكه حق مطابقة العروض لاستعادة اللاعب.

ويأتي انتقال تومبسون، البالغ من العمر 18 عاماً، بعد فترة من الإحباط بسبب عدم حصوله على فرصة المشاركة مع الفريق الأول لتوتنهام، رغم استدعائه ثلاث مرات إلى قائمة الفريق خلال الموسم. كما لعبت ظروف عائلية دوراً في قراره، إذ رغبت أسرته في الانتقال إلى مدينة مانشستر، خصوصاً بعد وفاة والده المفاجئة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وكان تومبسون قد لفت الأنظار خلال فترة وجوده في أكاديمية توتنهام، بعدما سجل سبعة أهداف في دوري أبطال أوروبا للشباب الموسم الماضي، وقدم مستويات مميزة مع فريق تحت 21 عاماً، حيث شغل مركز الجناح الأيسر.

المصدر / فلسطين أون لاين