ترامب يتعهد بعدم اعتقال نتنياهو ويطلق تهديداً جديداً ضد إيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الإثنين، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يتعرض للاعتقال خلال زيارته إلى الولايات المتحدة، وذلك ردًا على تصريحات عمدة نيويورك زهران ممداني التي قال فيها إنه يدرس إمكانية اعتقال نتنياهو باعتباره مطلوبًا للعدالة الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.

وقال ترامب في منشور عبر منصة "تروث سوشيال" إن نتنياهو "لن يُعتقل بأي شكل من الأشكال" أثناء وجوده في الولايات المتحدة، مضيفًا أن نتنياهو "يحارب الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، التي اتهمها بارتكاب أعمال قتل وقمع خلال السنوات الماضية.

وأضاف ترامب أن المسؤولين الإيرانيين، بحسب وصفه، هم من "يجب اعتقالهم" بسبب ما قال إنه تسببهم في "دوامة غير مسبوقة من الموت والدمار"، منتقدًا الرؤساء الأميركيين السابقين لعدم معالجة هذا الملف في وقت سابق.

وفي سياق متصل، توعد ترامب إيران بأنها ستدفع "ثمنًا مضاعفًا" عن كل جندي أميركي تقتله.

وقال في منشور آخر على المنصة نفسها: "في كل مرة تقتل فيها إيران جنديًا أميركيًا، ستدفع ثمن ذلك القتل أضعافًا مضاعفة"، مشيرًا إلى أن هذا التوجيه أُبلغ به وزير الحرب بيت هيغسيث، ورئيس هيئة الأركان المشتركة دانيال كين، إضافة إلى قادة الجيش الأميركي.

المصدر / فلسطين أون لاين