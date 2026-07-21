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الذهب يرتفع 1% مع انخفاض النفط

21 يوليو 2026 . الساعة 12:18 بتوقيت القدس
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الذهب صعد في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة الى 4071.59 دولار للأوقية (أرشيف)

ارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة، الثلاثاء، في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون ما يبذل من جهود دبلوماسية لتخفيف ‌حدة الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، مما قد يخفف من مخاطر التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط ويؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6 بالمئة الى 4071.59 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0750 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس آب 1.5 بالمئة الى 4076 دولارا.

وقال إيليا سبيفاك رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى تيستي لايف: "يبدو أن الذهب يحاول إيجاد قاعدة سعرية حول مستوى (أربعة آلاف دولار)، وسيحاول استئناف الصعود من هناك".

وأضاف "يبدو أن هذه الأخبار الواردة من الشرق الأوسط لها تأثير ما، وإن كان الاهتمام بها عابرا".

المصدر / وكالات
#الذهب #النفط

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