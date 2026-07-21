اكتشاف أثري جديد في الإسماعيلية من عصر الانتقال الثاني

أعلنت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة تل الكوع بوادي الطميلات في محافظة الإسماعيلية عن اكتشاف أثري جديد، تمثل في العثور على 10 مقابر، إلى جانب منطقة سكنية وعدد من الأفران والصوامع المخصصة للتخزين، والتي تعود جميعها إلى عصر الانتقال الثاني.

وأسفرت أعمال الحفائر أيضًا عن اكتشاف مجموعة متنوعة من اللقى الأثرية، شملت جعارين، وأدوات برونزية، وأواني فخارية، ومكاحل مصنوعة من الألباستر، فضلًا عن قنينات تحمل طراز "تل اليهودية" المميز لتلك الحقبة التاريخية.

كما عثرت البعثة على هياكل عظمية أظهرت الدراسات الأولية تنوعًا في الأوضاع الجنائزية والمراحل العمرية للمدفونين، بما يوفر مؤشرات مهمة حول طبيعة المجتمع خلال تلك الفترة.

وفي سابقة هي الأولى من نوعها بالموقع، تم الكشف عن دفنات آدمية خارج المقابر المشيدة بالطوب اللبن، بعضها دُفن في وضع القرفصاء، وهو نمط دفن غير معتاد، ما يفتح المجال أمام مزيد من الدراسات لفهم دلالاته الأثرية والتاريخية.

المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات