تقارير إعلامية تكشف عن هوية المدرب الجديد للزمالك المصري

القاهرة/ فلسطين أون لاين:

كشفت تقارير إعلامية أن المدرب الصربي فوك راشوفيتش (53 عامًا) بات المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، خلفًا للجهاز الفني السابق، وذلك في انتظار الإعلان الرسمي من إدارة النادي.

وبحسب التقارير، سيتقاضى راشوفيتش راتبًا سنويًا يبلغ مليون دولار، بعد موافقته على تخفيض مطالبه المالية، إذ كان يتقاضى نحو 2.5 مليون دولار خلال فترة تدريبه لنادي الفيحاء السعودي.

ويمتلك المدرب الصربي سجلًا تدريبيًا مميزًا، أبرز إنجازاته:

* التتويج بالدوري الصربي أربع مرات مع بارتيزان.

* الفوز بكأس صربيا مرتين.

إحراز كأس خادم الحرمين الشريفين مع الفيحاء السعودي عام 2022.

قيادة الفيحاء لتحقيق نتائج لافتة بعد صعوده إلى الدوري السعودي، والتتويج بالكأس على حساب الهلال بركلات الترجيح، كما سبق له تدريب أندية الفيصلي والفيحاء في السعودية، والظفرة وكلباء في الإمارات، إلى جانب عدة أندية في صربيا.

المصدر / فلسطين أون لاين