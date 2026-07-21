كأس العالم 2026.. كيف عادت المنتخبات إلى أوطانها محملة بعشرات الملايين من الدولارات؟

لم يعد كأس العالم مجرد بطولة لتحديد بطل العالم في كرة القدم، بل تحول إلى مشروع اقتصادي عالمي يحقق عوائد مالية ضخمة للاتحادات الوطنية. وفي نسخة 2026، التي شهدت مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى في التاريخ، رفع الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) إجمالي المساهمات المالية إلى مستوى غير مسبوق، لتغادر جميع المنتخبات البطولة وهي تحمل مكاسب مالية تعزز ميزانيات اتحاداتها الرياضية.

ووفقاً لقرارات FIFA، حصل كل منتخب تأهل إلى النهائيات على 10 ملايين دولار نظير المشاركة، إضافة إلى 1.5 مليون دولار مخصصة للتحضير والمعسكرات والسفر، أي أن كل منتخب ضمن ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار حتى قبل احتساب مكافآت الأداء داخل البطولة.

أما الجوائز المرتبطة بالنتائج، فقد جاءت تصاعدية لتعكس قيمة الإنجاز الرياضي. فالمنتخبات التي غادرت من دور المجموعات حصلت على 9 ملايين دولار كمكافأة أداء، بينما ارتفعت المكافأة إلى 11 مليون دولار للمنتخبات التي بلغت دور الـ32، ثم إلى 15 مليون دولار للمتأهلين إلى دور الـ16، و19 مليون دولار لمن وصلوا إلى الدور ربع النهائي.

واستمرت المكافآت في الارتفاع مع تقدم المنافسة؛ إذ حصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار، فيما نال صاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. أما المنتخب الوصيف، فقد عاد إلى بلاده بمكافأة بلغت 33 مليون دولار، في حين حصد بطل العالم 50 مليون دولار، وهو أعلى مبلغ يمنحه FIFA لبطل كأس العالم في تاريخ البطولة.

وتعكس هذه الأرقام حقيقة أن النجاح الرياضي أصبح يرتبط مباشرة بالعائد الاقتصادي. فهذه الأموال لا تذهب إلى اللاعبين مباشرة، وإنما تُحوَّل إلى الاتحادات الوطنية، التي تستخدمها في تطوير البنية التحتية الرياضية، وإنشاء الملاعب والأكاديميات، وتأهيل المدربين، والاستثمار في منتخبات الفئات السنية، بما يضمن استدامة التطور الكروي.

ولا تتوقف المكاسب عند الجوائز الرسمية، إذ تحقق المنتخبات المتقدمة أيضاً إيرادات إضافية من عقود الرعاية والإعلانات وحقوق البث وارتفاع القيمة السوقية للاعبين، مما يجعل المشاركة الناجحة في كأس العالم استثماراً اقتصادياً حقيقياً، وليس مجرد إنجاز رياضي.

لقد أثبت مونديال 2026 أن كرة القدم أصبحت صناعة عالمية تدر مليارات الدولارات، وأن كل خطوة يحققها المنتخب داخل المستطيل الأخضر تنعكس مباشرة على خزينة اتحاده، لتتحول الانتصارات الرياضية إلى مكاسب اقتصادية تدعم مستقبل اللعبة في كل دولة.