غزة المدينة التي تكتب تاريخها تحت الركام

في غزة، لا تبدأ الحكايات من صفحات الكتب، بل من أصوات الانفجارات التي توقظ الأطفال قبل شروق الشمس، ومن الأمهات اللواتي يفتشن بين الأنقاض عن بقايا حياة كانت بالأمس عامرة بالضحكات. هناك، حيث يلتقي البحر بالسماء، تقف مدينة صغيرة في مساحتها، لكنها كبيرة في صمودها، تواجه واحدة من أقسى المآسي الإنسانية في العصر الحديث، في حين يراقب العالم المشهد بين التعاطف والصمت.

من يسير في شوارع غزة اليوم لا يرى مجرد مبانٍ مهدمة أو طرقًا متصدعة، بل يرى قصصًا لا تنتهي عن عائلات فقدت منازلها، وأطفال حُرموا من مدارسهم، وشيوخ يحملون في ذاكرتهم صور أحياء اختفت من الخرائط. كل حجر مكسور يحمل ذكرى، وكل نافذة محطمة كانت يومًا تطل على حياة طبيعية يتمنى سكان القطاع أن تعود.

في ساعات النهار، يحاول الناس استعادة شيء من روتينهم اليومي رغم كل الظروف. تقف طوابير طويلة للحصول على الماء أو الطعام أو الدواء، بينما تتحول المدارس والمراكز العامة إلى أماكن إيواء للنازحين. الأطفال، الذين كان يفترض أن ينشغلوا بالألعاب والدفاتر، أصبحوا يحفظون أسماء الطائرات وأصواتها، ويعرفون معنى النزوح والخوف قبل أن يتعلموا كثيرًا من مفردات الحياة الأخرى.

ورغم كل ما يحيط بهم من دمار، لا تزال الحياة تبحث عن منفذ. تجد شابًا يساعد جاره في إزالة الأنقاض، ومتطوعين يوزعون ما توفر من مساعدات، وأطباء يعملون لساعات طويلة في ظروف صعبة لإنقاذ المصابين. في غزة، يتحول التضامن إلى وسيلة للبقاء، ويصبح التكاتف بين الناس أحد أهم أسباب استمرار الحياة.

القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني إنسان يواجه تحديات متراكمة تتجاوز آثار الحرب المباشرة، إذ تؤثر الأضرار الواسعة في البنية التحتية على الكهرباء والمياه والخدمات الصحية والتعليمية، مما يزيد من معاناة السكان ويجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أكثر تعقيدًا. ومع كل يوم جديد، تتسع احتياجات المدنيين، بينما تتزايد الدعوات الدولية لتوفير الحماية لهم وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ورغم أن الأخبار تنقل الأرقام والإحصاءات، فإن الحقيقة الإنسانية تبقى أكبر من أي رقم. فكل ضحية تحمل اسمًا، وكل منزل مدمر كان يضم عائلة لها أحلامها البسيطة، وكل طفل ينتظر أن يعود إلى مقعده الدراسي بدلًا من الانتظار في طوابير الإغاثة. هذه التفاصيل الصغيرة هي التي تكشف الوجه الحقيقي للمأساة، بعيدًا عن لغة السياسة والخلافات.

ومع استمرار الأحداث، تبقى غزة حاضرة في ضمير العالم، ليس فقط باعتبارها منطقة تشهد صراعًا طويلًا، بل بوصفها مكانًا يعيش فيه بشر يتطلعون إلى الأمن والاستقرار والكرامة. وبين الركام والدخان، يواصل السكان التمسك بالأمل، مؤمنين بأن الليل مهما طال فلا بد أن يعقبه فجر جديد.

ستظل غزة رمزًا للصمود في وجه المحن، وقصة إنسانية مفتوحة على صفحات التاريخ، تذكر العالم بأن السلام ليس مجرد اتفاق سياسي، بل حق لكل طفل يريد أن ينام مطمئنًا، ولكل أم تتمنى أن ترى أبناءها يكبرون بعيدًا عن الخوف، ولكل إنسان يحلم بحياة طبيعية يسودها الأمن والعدالة والكرامة.

المصدر / فلسطين أون لاين