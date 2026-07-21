الإعلان عن توقف خدمات قسم المخيطة في مستشفيات غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، توقف خدمات قسم المخيطة في مستشفياتها بسبب نفاد الأقمشة الطبية، محذرة من تداعيات خطيرة على سير الخدمات الصحية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، الثلاثاء، أن قسم المخيطة مسؤول عن إنتاج الأقمشة المستخدمة في غرف العمليات، وأقسام المبيت، والعناية المكثفة، ووحدات غسيل الكلى، إلى جانب مختلف الأقسام الطبية، فضلًا عن تجهيز أكفان الشهداء.

وأكدت أن نفاد الأقمشة الطبية يهدد بتوقف عدد من الخدمات الصحية والعمليات الجراحية في المستشفيات، محذرة من كارثة إنسانية في حال استمرار الأزمة.

وأطلقت الوزارة نداءً عاجلًا إلى الشركاء والمنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، للتدخل الفوري وتوفير الأقمشة الطبية بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية في مستشفيات القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين