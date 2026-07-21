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بلدية خان يونس: توقف خط مياه "ميكروت" بسبب أعمال صيانة طارئة

21 يوليو 2026 . الساعة 09:41 بتوقيت القدس
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اصلاح خطوط مياه مكروت من قبل بلدية خان يونس

أعلنت بلدية خان يونس، صباح الثلاثاء، توقف خط مياه "ميكروت" عن العمل بشكل مؤقت، نتيجة أعمال صيانة طارئة تُنفذ على الخط، ما سيؤثر في وصول المياه إلى عدد من المناطق جنوبي المدينة.

وأوضحت البلدية، في بيان، صدر عنها، أن منطقة المواصي، ولا سيما الممتدة من مفترق أصداء حتى دوار الأقصى، ستشهد ضعفًا في وصول المياه خلال فترة الصيانة.

ودعت المواطنين والنازحين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة وترشيد استهلاك المياه إلى حين استئناف ضخها.

ويعتمد جنوب قطاع غزة، بما في ذلك مدينة خان يونس ومناطق المواصي التي تؤوي أعدادًا كبيرة من النازحين، بدرجة كبيرة على مياه شركة "ميكروت" الإسرائيلية، في ظل التراجع الحاد في إنتاج الآبار المحلية بسبب نقص الوقود والأضرار الواسعة التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي جراء الحرب.

وتحذر المؤسسات الأممية بشكل متواصل من تفاقم أزمة المياه في القطاع، مع محدودية كميات المياه الصالحة للشرب وارتفاع مخاطر انتشار الأمراض، خصوصًا في مناطق النزوح المكتظة التي تعاني من نقص حاد في الخدمات الأساسية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة

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