ماذا بعد انتخابات حماس واختيار الدكتور خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي؟

جاءت الانتخابات الداخلية لحركة حماس هذه المرة في ظروف استثنائية لم تعرفها الحركة منذ تأسيسها. فالحرب الطويلة على قطاع غزة، والخسائر الكبيرة التي طالت قياداتها السياسية والعسكرية، والضغوط الإقليمية والدولية المتزايدة، جعلت من هذا الاستحقاق التنظيمي محطة سياسية بامتياز، تتجاوز مجرد اختيار قيادة جديدة.

ومع انتخاب الدكتور خليل الحية رئيسًا للمكتب السياسي، تفتح الحركة صفحة جديدة تحمل معها أسئلة أكثر من الإجابات، وتضع القيادة الجديدة أمام ملفات شديدة التعقيد، سيكون التعامل معها هو المعيار الحقيقي لنجاح المرحلة المقبلة.

أول هذه الملفات هو غزة، التي أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الحركة. فالقطاع يعيش واقعًا إنسانيًا واقتصاديًا غير مسبوق، فيما لا تزال تداعيات الحرب تلقي بظلالها على كل تفاصيل الحياة. وسيكون على القيادة الجديدة أن تقدم رؤية واضحة حول كيفية إنهاء الحرب، وإدارة مرحلة ما بعدها، وإعادة الإعمار، ومستقبل الحكم في القطاع، في وجود ضغوط دولية وإقليمية تسعى إلى رسم ملامح المشهد الفلسطيني الجديد.

الملف الثاني يتعلق بإعادة صياغة الرؤية السياسية للحركة. فالتغيرات التي شهدتها القضية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، وما أفرزته الحرب من وقائع جديدة، تجعل من الضروري أن توضح حماس رؤيتها للمرحلة القادمة: كيف تقرأ طبيعة الصراع؟ وما هي أهدافها السياسية؟ وكيف يمكن التوفيق بين متطلبات المقاومة والعمل السياسي في آن واحد؟

أما على مستوى العلاقات الإقليمية، فإن القيادة الجديدة ستكون مطالبة بإعادة ترتيب شبكة علاقات الحركة مع محيطها العربي والإسلامي. فالإقليم يشهد تحولات متسارعة، وتحالفات جديدة، ومصالح متغيرة، وهو ما يتطلب سياسة خارجية أكثر مرونة، تحافظ على عمق الحركة الإقليمي .

ويبقى ملف المقاومة من أكثر الملفات حساسية. فالحرب على غزة فرضت واقعًا جديدًا على بنية المقاومة وأدواتها، وأثارت تساؤلات حول طبيعة المرحلة المقبلة. هل ستستمر الحركة بالنهج ذاته؟ أم ستعمل على تطوير أدواتها، وإعادة بناء قدراتها، بما يتناسب مع المتغيرات العسكرية والسياسية التي فرضتها الحرب؟

كما أن العلاقة مع السلطة الفلسطينية ستكون أحد أبرز الملفات المطروحة. فالانقسام الفلسطيني المستمر لم يعد يحتمل مزيدًا من التعقيد، خصوصًا في ظل الحديث عن ترتيبات سياسية جديدة، وستكون القيادة الجديدة مطالبة بتحديد طبيعة العلاقة مع السلطة، وما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تقاربًا أم استمرارًا للخلافات القائمة.

وفي السياق ذاته، يبرز ملف الانتخابات الفلسطينية التي أعلن عنها الرئيس محمود عباس. وستكون حماس مطالبة بتحديد موقفها من هذا الاستحقاق، وشروط مشاركتها فيه، ورؤيتها لإعادة بناء المؤسسات الفلسطينية على أسس الشراكة الوطنية، بما يضمن تمثيلًا حقيقيًا لكل مكونات الشعب الفلسطيني.

لقد انتهت الانتخابات، لكن التحديات الحقيقية بدأت الآن. وستكشف الأشهر المقبلة عما إذا كانت القيادة الجديدة ستنجح في تحويل هذه المرحلة الصعبة إلى فرصة لإعادة ترتيب أولويات الحركة، وصياغة رؤية أكثر وضوحًا لمستقبل غزة والقضية الفلسطينية، أم أن تعقيدات المشهد ستفرض عليها الاكتفاء بإدارة الأزمات بدلًا من صناعة التحولات.

المصدر / فلسطين أون لاين