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الاحتلال يهدم منزلا في سعير شرق الخليل

الاحتلال يهدم منزلا في سعير شرق الخليل

21 يوليو 2026 . الساعة 09:35 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، منزلا في بلدة سعير شرق الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال، هدمت منزلا يعود للمواطن فؤاد جرادات في منطقة واد الشرخ في البلدة، مكون من طابقين بمساحة 300 متر مربع.

يأتي ذلك في ظل تصاعد عمليات الهدم والتضييق على البناء الفلسطيني، حيث أظهرت معطيات نشرتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال نفذت 341 عملية هدم منذ مطلع عام 2026، أسفرت عن تدمير 740 منشأة وتشريد 923 مواطنًا، بينهم 546 طفلًا.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الخليل #هدم

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