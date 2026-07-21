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المجلس الأعلى للشباب والرياضة يدعم الأندية المشاركة في بطولة الكرة الشاطئية السابعة

21 يوليو 2026 . الساعة 04:37 بتوقيت القدس
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جانب من بطولة الكرة الشاطئية السابعة التي أقيمت في غزة

أعلن المجلس الأعلى للشباب والرياضة عن تقديم دعم مالي للأندية المشاركة في بطولة كرة القدم الشاطئية بنسختها السابعة، والتي ينظمها اتحاد كرة القدم بدعم من جمعية فلسطين الغد.

وخصص المجلس مبلغ  26 ألف شيكل لدعم الأندية، ضمن جهود المجلس لمساندة الأندية وعددها 13 ناديا، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والتخفيف من الأعباء التي تتكبدها الأندية في التنقل والمصاريف الخاصة باللاعبين.

وأوضح غسان محيسن مدير العلاقات العامة في المجلس الأعلى، أن هذا الدعم ضمن جهود الأستاذ عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس، لدعم الأندية والرياضيين والتي لم تتوقف منذ بداية الحرب، واستكمالا للبرامج التي ينفذها المجلس رغم التحديات والظروف الصعبة والتي كان آخرها برنامج المخيمات الصيفية "مخيمات ينابيع الأمل 2026" والتي استفاد منها ما يزيد عن 8000 طفل وطفلة بواقع 80 مخيما توزعت على جميع مناطق قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#أندية غزة #كرة القدم الشاطئية #المجلس الأعلى للشباب والرياضة

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