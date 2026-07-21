استشهاد لاعب كرة سلة في غزة

غزة/مؤمن الكحلوت:

التحق اللاعب مهند أبو غزال لاعب فريق نادي شباب البريج لكرة السلة، وذلك بعد قصفه والذي ارتقى شهيداً اليوم إثر استهدافه بشكل مباشر من طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل قرية المصدر، وسط قطاع غزة.

وسيشيع جثمان اللاعب أبو غزال إلى مثواه الأخير في مقبرة مخيم المغازي، غدا من مستشفى شهداء الأقصى.

ولعب أبو غزال "30" عاما، في صفوف فريق نادي خدمات المغازي من قبل، وانتقل بعدها لصفوف نادي شباب البريج، وما زال مسجلا ضمن كشوفاته.

وفقد عدد من لاعبي كرة السلة خلال حرب الإبادة على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، ونعى اتحاد اللعبة اللاعب، وقال إنه فقد أحد اللاعبين المميزين، والذي حاز على عدة ألقاب وبطولات.

وتعرضت الرياضة الفلسطينية لاستهداف واضح من قبل الاحتلال الإسرائيلي بشتى الوسائل والأساليب، من بينها استهداف نخبة واسعة من الرياضيين في شتى الألعاب الرياضية، مما أدى إلى استشهاد عدد كبير منهم وإصابة واعتقال آخرين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تقوم بها قوات الاحتلال، بقتل الرياضيين سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، حيث سبق وأن اغتالت مجموعة كبيرة من الرياضيين البارزين، كما يقبع العديد من اللاعبين والمدربين والإداريين الرياضيين في السجون الإسرائيلية، دون وجود رادع من الجهات الدولية المسئولة.

المصدر / فلسطين أون لاين