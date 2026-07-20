نتائج الثانوية العامة 2026: وزارة التربية والتعليم تكشف موعد تحديد إعلان النتائج

محمد زقوت

في خطوة يترقبها آلاف الطلاب وأولياء الأمور في فلسطين، أعلن وزير التربية والتعليم العالي، الدكتور أمجد برهم، عن تطور هام بخصوص مسار إعلان نتائج امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

اجتماع حاسم لتحديد الموعد النهائي

أكد الدكتور برهم أن اللجنة المختصة بامتحانات الثانوية العامة التوجيهي لهذا العام، ستعقد اجتماعاً هاماً يوم غدٍ الثلاثاء؛ وذلك لبحث كافة الإجراءات المتعلقة بعمليات التصحيح والتدقيق، والاتفاق على الموعد النهائي والرسمي لإعلان نتائج الثانوية العامة (التوجيهي) في جميع محافظات الوطن.

رسالة طمأنة للطلاب والأهالي

تأتي هذه التصريحات في إطار حرص الوزارة على إنهاء كافة الاستعدادات اللوجستية والفنية لضمان دقة النتائج وشفافيتها، مع التأكيد على أن الوزارة ستعلن عن الموعد فور انتهاء اجتماع اللجنة عبر منصاتها الرسمية، لقطع الطريق على الشائعات التي قد تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

كيف يمكنك متابعة أخبار النتائج؟

لضمان الحصول على المعلومات من مصادرها الموثوقة، ننصح الطلاب ومتابعي الشأن التعليمي بالاعتماد على القنوات الرسمية التالية:

* الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية.

* الصفحة الرسمية للوزارة عبر منصة فيسبوك.

* موقع فلسطين أون لاين ومنصاته الرقمية.

ختاماً، ومع اقتراب لحظة الحصاد، كيف تستعدون نفسياً لاستقبال النتائج، وما هي التخصصات التي تتصدر قائمة طموحاتكم الدراسية بعد مرحلة الثانوية العامة؟