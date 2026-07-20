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هآرتس: "الجيش" يستعين بمليشيات متعاونة شرق غزة لنقل وتوسيع المكعبات الصفراء

20 يوليو 2026 . الساعة 21:17 بتوقيت القدس
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مكعبات الخط الأصفر الإسرائيلي

كشفت صحيفة هآرتس العبرية، نقلًا عن مصادر في قيادة المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الأخير يستعين بمليشيات فلسطينية متعاونة في تنفيذ مهام ميدانية شرقي قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة تشمل هذه المهام دفع السكان الفلسطينيين إلى مغادرة مناطقهم، والمشاركة في نقل المكعبات الإسمنتية الصفراء التي حلت محل البراميل البلاستيكية المستخدمة سابقًا لتحديد ما يعرف بـ"الخط الأصفر".

وبحسب المصادر، فإن الجيش الإسرائيلي استبدل العلامات البلاستيكية بمكعبات إسمنتية صفراء لتثبيت  المنطقة الصفراء التي يمنع الفلسطينيون من تجاوزها في المناطق الشرقية من القطاع، فيما أوكل إلى تلك المليشيات المساعدة في تنفيذ الإجراءات الميدانية المرتبطة بهذه المنطقة.

وبرز خلال الأشهر الأخيرة نشاط مجموعات مسلحة متعاونة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في بعض مناطق شرق وجنوب قطاع غزة.

وتقول تقارير إسرائيلية ودولية إن "الجيش" اعتمد على هذه المجموعات في تنفيذ مهام ميدانية وأمنية، بينها حماية بعض التحركات في المناطق الخاضعة لسيطرته والمشاركة في إدارة نقاط ميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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