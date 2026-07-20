استشهاد فتى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين قبل 3 سنوات

استشهد فتى فلسطيني، اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنين قبل ثلاث سنوات، حينما اغتالت قوة إسرائيلية خاصة عددًا من المقاومين الفلسطينيين.

وذكرت مصادر محلية أن الفتى أشرف فراحتي من جنين، استشهد بعد رحلة علاج طويلة في الأردن، وارتقى متأثراً بإصابته قبل 3 سنوات خلال عملية اغتيال قوة خاصة إسرائيلية للشهيدين نضال خازم ويوسف شريم في جنين.

واغتالت قوات الاحتلال المقاومين خازم وشريم شمال الضفة الغربية بتاريخ 16 آذار/ مارس 2023، وذلك في عدوان واسع أسفر أيضا عن استشهاد مواطنين اثنين، إلى جانب إصابة 23 آخرين بينهم حالات خطيرة.

وخازم هو قريب رعد خازم الذي نفذ في نيسان/ أبريل 2022 عملية بطولية في شارع ديزنجوف في تل أبيب، وأدت إلى مقتل 3 مستوطنين آنذاك.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: