فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

ماليزيا تتعهد بترحيل أي إسرائيلي يُعثر عليه داخل أراضيها

نادي الأسير: إطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى تصعيد خطير

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 700 دولار لأول مرة منذ مارس

فريدريك: هناك ضرورة لتوفير الدعم الدولي لاستمرار عمل "أونروا"

إخطارات لشق طرق استيطانية من أراضي بلدة سلواد

94 أسيرة في سجن "الدامون" يواجهن ظروفا معيشية قاسية

جوائز كأس العالم 2026: رودري يتوج بالكرة الذهبية ومبابي يكتسح الحذاء الذهبي

حماس تعلن انتخاب خليل الحية رئيساً لمكتبها السياسي

إعمار غزة بين الشروط السياسية والتحديات الاقتصادية: خبراء يحذرون من الحلول المؤقتة

ممثل إسباني شهير يهنئ بلاده بكأس العالم بصورة لامين يمال مع العلم الفلسطيني

بلدية النصيرات تفتتح بئر مياه جديد بدعم من مؤسسة تركية

20 يوليو 2026 . الساعة 17:17 بتوقيت القدس
...
افتتاح بئر مياه جديد في النصيرات.

افتتحت بلدية النصيرات وسط القطاع، بئر مياه جديد في "أرض قفة" بدعم من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH).

وحضر مراسم الافتتاح، اليوم الاثنين، رئيس البلدية نبيل الصالحي ووفد من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية.

وأوضح الصالحي أن تشغيل البئر الجديد سيسهم في تعزيز كميات ضخ المياه وتحسين وصولها إلى سكان منطقة السعافين، محيط النادي الأهلي والمناطق المجاورة، الأمر الذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين واستقرار خدمة المياه في تلك المناطق.

وأشار الصالحي إلى أن البلدية ستباشر خلال الأيام القريبة المقبلة في تنفيذ أعمال تطوير للبئر ورفع كفاءته التشغيلية، بما يشمل زيادة قدرته الإنتاجية وتحسين منظومة التشغيل، بهدف تقديم خدمة أكثر استدامة وكفاءة لأهالي المنطقة.

وثمّن الدعم المتواصل الذي تقدمه هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، معربا عن شكره وتقديره للهيئة على استجابتها السريعة لاحتياجات المواطنين ومساهمتها في تنفيذ المشاريع الحيوية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#بلدية النصيرات #بئر مياه #هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة