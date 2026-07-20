بلدية النصيرات تفتتح بئر مياه جديد بدعم من مؤسسة تركية

افتتحت بلدية النصيرات وسط القطاع، بئر مياه جديد في "أرض قفة" بدعم من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH).

وحضر مراسم الافتتاح، اليوم الاثنين، رئيس البلدية نبيل الصالحي ووفد من هيئة الإغاثة الإنسانية التركية.

وأوضح الصالحي أن تشغيل البئر الجديد سيسهم في تعزيز كميات ضخ المياه وتحسين وصولها إلى سكان منطقة السعافين، محيط النادي الأهلي والمناطق المجاورة، الأمر الذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين واستقرار خدمة المياه في تلك المناطق.

وأشار الصالحي إلى أن البلدية ستباشر خلال الأيام القريبة المقبلة في تنفيذ أعمال تطوير للبئر ورفع كفاءته التشغيلية، بما يشمل زيادة قدرته الإنتاجية وتحسين منظومة التشغيل، بهدف تقديم خدمة أكثر استدامة وكفاءة لأهالي المنطقة.

وثمّن الدعم المتواصل الذي تقدمه هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، معربا عن شكره وتقديره للهيئة على استجابتها السريعة لاحتياجات المواطنين ومساهمتها في تنفيذ المشاريع الحيوية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: