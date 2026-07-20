إخطارات لشق طرق استيطانية من أراضي بلدة سلواد

سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدية سلواد إإخطارين لشق طرق استيطانية من أراضي المواطنين في البلدة شرق رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال سلّمت إخطارين لشق طرق استيطانية، الأول يبدأ من شارع رقم 60، من أراضي سلواد، ثم طريق مكب النفايات/ كفر عانة، نزولًا إلى أراضي عين يبرود ودورا القرع، حتى يصل مستوطنة "بيت إيل".

وأوضحت أن الإخطار الثاني يبدأ من شارع 60 الالتفافي، من الطريق نفسه المؤدي إلى البؤرة الاستيطانية في أراضي سلواد والبرج، نزولًا إلى طريق باب الواد حتى شارع نابلس رام الله في عين سينيا.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: