خروقات مستمرة.. قصف مدفعي وإطلاق نار يستهدف مناطق متفرقة في غزة

أصيب مواطن، صباح الإثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمالي قطاع غزة، فيما واصل جيش الاحتلال خروقات لاتفاق وقف إطلاق النار والحرب العدوانية عبر استهداف مناطق متفرقة من القطاع بإطلاق النار والقصف المدفعي.

وأفاد مصادر محلية بإصابة مواطن برصاص قوات الاحتلال في مخيم حلاوة بجباليا البلد شمالي قطاع غزة.

وفي مدينة غزة، أطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، استهدفت آليات الاحتلال المناطق الشرقية من مدينة خانيونس بإطلاق النار، بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2025، بلغ إجمالي عدد الشهداء 1144 شهيدًا؛ حتى أمس السبت، فيما بلغ عدد الإصابات 3703 إصابات، إلى جانب انتشال 802 حالة.

وتستمر قوات الاحتلال بخرق اتفاقية الهدنة ووقف إطلاق النار؛ الموقعة بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ المصرية يوم 10 أكتوبر 2025، مُتسببة بمزيد من الدمار والشهداء والجرحى.

المصدر / فلسطين أون لاين