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مقتل جندي أمريكي في شمال العراق أثناء تفجير مسيّرة إيرانية

20 يوليو 2026 . الساعة 01:11 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان الأحد مقتل عسكري في شمال العراق خلال عملية تفجير السبت لذخائر غير منفجرة ناتجة عن مسيّرة إيرانية كانت قد سقطت في وقت سابق.

وقالت سنتكوم في بيان “قُتل عسكري أمريكي في شمال العراق أثناء أداء مهامه في 18 يوليو/تموز، وذلك خلال عملية تفجير مسيطر عليها لذخائر غير منفجرة ناتجة عن طائرة مسيرة إيرانية انتحارية… كما أُصيب عسكري ثان، ولا يزال يتلقى العلاج الطبي جراء إصابة طفيفة”.

وبذلك ترتفع إلى 17 الحصيلة المؤكدة للعسكريين الأمريكيين الذي قتلوا منذ شنّت الولايات المتحدة و"إسرائيل" الحرب على إيران في 28 شباط/فبراير.

وكانت سنتكوم أعلنت السبت مقتل اثنين من عسكرييها وفقدان ثالث جراء ضربة إيرانية على موقع في الأردن الجمعة.

وأوضحت القيادة العسكرية في بيانها الأحد، أنه “عقب عملية بحث دقيقة، عثر أفراد من الجيش الأمريكي على رفات مجهولة الهوية في الموقع في وقت سابق من اليوم. تجري حاليا عملية فحص للتحقق من هوية الرفات”.

المصدر / وكالات
#مسيّرة إيرانية #جندي أمريكي العراق

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